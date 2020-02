Tien keer is scheepsrecht: herkansingslegende Daan slaagt voor tentamen

WIERINGERWERF - Het heeft meer dan vier jaar geduurd, maar herkansingslegende Daan Vijselaar (22) is eingelijk geslaagd voor zijn tentamen calculus. Daarmee heeft de vierdejaars student het eerstejaars vak van de studie Data Sciences uiteindelijk toch gehaald. "Heel opgelucht", is Daan's eerste reactie.

Een kleine nuance: Daan heeft een 5.3 gehaald voor het tentamen. Geen voldoende, zou je zeggen. Maar in combinatie met de tussentijdse toetsen resulteert het toch in een voldoende voor het totale vak.

"Ik ben heel opgelucht dat het eindelijk voorbij is", vertelt Daan. "En heel blij dat ik het uiteindelijk gehaald heb."

Op de vraag waarom het zo lang geduurd heeft, heeft Daan een simpel antwoord: "Te weinig geleerd." Hij had simpelweg andere prioriteiten. "Ik ben ook actief in het bestuur van het studentencafé op de campus en bij de studievereniging", legt Daan uit. "En ik woon in een erg gezellig studentenhuis met veertien huisgenoten."

Nu nog poging 8 van twee andere vakken

Maar helemaal klaar is hij nog niet. Hij moet namelijk nog twee andere vakken halen: Foundations of Computing en Data Science Research Methods. Over ongeveer twee maanden doet hij voor de achtste keer tentamen voor beide vakken. "We hebben de website gelijk maar aangepast, vooruitkijkend naar de volgende hertentamens", vertelt Daan.

Eerder sprak NH Nieuws met Daan, en legden we hem een paar calculusvragen voor. Toen met wat minder succes (oh, en we stonken zelf ook in de eerste vraag):