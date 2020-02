Obdam maakt stormschade op: dak eraf, kas kapot en boom om

OBDAM - Het leek in eerste instantie relatief mee te vallen met de stormschade in West-Friesland, maar dat gaat in Obdam niet op: bij bouwbedrijf Sijs waaide gisteravond het dak van de opslagloods eraf. De schade is enorm, aldus Mario van der Lee: "Zo'n vijftigduizend euro of meer zijn we zeker kwijt".

Het is ongeveer 19.30 uur gisteravond als het fout gaat, vertelt Van der Lee. "We hebben met man en macht proberen alles veilig te stellen, maar vanmorgen konden we pas de echte schade bekijken."

Ook het dak van de loods ernaast is beschadigd geraakt. "Er is gewoon 300 vierkante meter dak in één keer weg!", zegt Van der Lee, die de ravage nog nauwelijks kan bevatten.

'Gek geluid'

Even verderop aan de Wipbruglaan ligt een kas volledig in puin. Bewoonster Truda Laan, die aan de Kaag woont in Obdam, mag van geluk spreken dat de boom voor hun boerderij naar de 'goede' kant is gewaaid. Laan: "We zaten in de kamer en er was een ontzettend vreemd geluid. De boom was helemaal om. Stel je voor dat hij op het huis terecht was gekomen!".