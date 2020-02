Velserbroekse straat is ravage na storm: "Half mijn dak zat over mijn huis heen"

VELSERBROEK - Bij De Sluistocht in Velserbroek is het een ravage na storm Ciara. De dakbedekking van zo'n tien huizen werd gisteren opgetild en uitgestrooid over de straat. Vandaag, op the day after, liggen her en der nog brokstukken.

"In ene kan ik naar buiten kijken", vertelt bewoner Johan Kluiskens over het effect van de storm die gisteravond overtrok. "Plotseling zat mijn dak half over mijn huis heen." "Er was heel veel lawaai en gerommel op het dak", vult Corrie Helmstrijd, een andere bewoonster van de getroffen straat, aan. "Ik dacht eerst dat de spullen in de tuin aan het omwaaien waren. Maar het kwam allemaal van het dak af, dus het vloog alle kanten op. Dat was best wel eng."

NH Nieuws

Maandagmiddag waait het nog te hard om het dak te repareren. Daarom blijven de bewoners nog in spanning zitten. Kluiskens: "We wachten maar af wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat het droog blijft." De Velserbroeker heeft binnen vrijwel geen waterschade, maar het huis is verre van dicht. "Als het echt gaat regenen met een paar buitjes heb ik wel lekkage." Nuchter Ondanks de kans op zo'n onverwachte douche blijft hij kalm: "Het is wel even schrikken, maar ik ben vrij nuchter. Mijn vrouw heeft de hele nacht niet geslapen, maar ik heb lekker geslapen." Lachend: "Je kan er toch niets aan doen."