Basisschool Zuiderwoude ontruimd om ontwortelde bomen

ZUIDERWOUDE - Basisschool De Overhaal in Zuiderwoude is vanochtend ontruimd. Twee bomen naast de school staan sinds de storm van gisteren op omvallen, en zouden op het schoolgebouw terecht kunnen komen.

Dat bevestigt schooldirecteur Marieke Baans tegen NH Nieuws. De ontwortelde bomen staan in de Dorpsstraat en worden van de school gescheiden door een sloot. De bomen zijn echter zo hoog dat ze bij een val op het dak van de school terecht kunnen komen.

De gemeente is direct begonnen met het verwijderen van de bomen. Uit voorzorg is het schoolgebouw ontruimd. De groepen 1 t/m 4 worden opgevangen in het dorpshuis, de groepen 5 t/m 8 in de kerk.

Kinderen ophalen

Ouders die daartoe in de gelegenheid zijn, wordt verzocht hun kinderen op te halen. "Mocht dit niet lukken, vangen we de kinderen uiteraard liefdevol op", meldt de school in een bericht aan de ouders.

"Er was geen paniek, iedereen is rustig naar buiten gegaan", vertelt directeur Baans. De meeste kinderen zijn inmiddels opgehaald, benadrukt ze. "Zo gaat dat in een klein dorp als Zuiderwoude."

Al langer zorgen om bomen

De school maakt zich al langer zorgen over de bomen, schrijft de directeur. Waarom er niet eerder actie is ondernomen, is niet bekend. De school laat ouders via het ouderportaal weten wanneer de lessen worden hervat.