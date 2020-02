Automobilist knalt op betonblok A2: "Ik dacht dat het hele wiel eraf was"

AMSTERDAM - Twee automobilisten zijn vanmorgen rond 11.00 uur op de A2 op een betonblok gebotst. Het blok lag ter hoogte van knooppunt Amstel. "Ik hoorde een klap en dacht dat het hele wiel eraf was", vertelt een van de bestuurders.

Achter bleek de schade mee te vallen, de auto had een doorgescheurde velg. Een Tesla-bestuurder hield een lekke band aan het voorval over. Rijkswaterstaat laat weten dat ze enkele meldingen hebben gekregen van bouwpuin op de weg. De linkerrijstrook was korte tijd afgesloten, meldingen van de gewonde zijn er niet.

Ook is het onbekend hoe het blok op de weg terecht is gekomen.