Documentairemaker Frans Bromet: "Ik hou niet van mooi-filmerij"

ILPENDAM - I n de serie Iconen voegen we iedere week een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze keer is dat documetairemaker: Frans Bromet.

Dicht bij huis

Frans Bromet is een documentairemaker die zijn onderwerpen graag dicht bij huis zoekt. "Dan heb je er al gauw een bepaalde betrokkenheid bij. Dat vind ik wezenlijk."

Bromets eerste documentaire was echter niet dicht bij huis. In De Noord 20-29 diende zijn huidige huis in Ilpendam als vertrekpunt. "De kapstok was een babyfoonverbinding tussen twee huizen. Maar het ging eigenlijk over hoe zo'n straatje in een dorp wordt overgenomen door jonge mensen uit de stad."

Stadsmens Bromet kwam eind jaren zestig in Ilpendam terecht, omdat er in Amsterdam geen huis te vinden was. Hij moest erg wennen aan zijn nieuwe stek: "We waren echt stadskinderen. In het begin kreeg ik hoofdpijn van de stilte."