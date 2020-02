Doodsangsten na twee mislukte landingen tijdens storm: "We kúnnen nog niet dood"

HAARLEM - De Haarlemse Yara Hannema maakte enge tijden door in een vliegtuig tijdens de storm Ciara. Niet één, maar twee keer braken de piloten een landing af. "Ik dacht: gaan we ooit nog landen? Ik vond het echt heel eng."

Bij het vertrek van de Transavia-vlucht van Fuerteventura naar Schiphol is er nog geen vuiltje aan de lucht. Yara en haar vriend zijn daar op vakantie geweest. "We kregen wel appjes met vragen of de vlucht was gecanceld: 'Het gaat heel erg stormen.' Toen zagen we wel dat er code oranje was. Maar dan denk je toch vaak: het zal wel loslopen. We gingen redelijk relaxt het vliegtuig in", zegt Yara vandaag op NH Radio.

Dikke turbulentie

Bij het binnenvliegen van het Nederlandse luchtruim heeft het vliegtuig volgens Yara opeens 'dikke turbulentie'. "De piloot deed een landingspoging, maar vlak voor de grond steeg hij heel snel weer op. Toen dachten we: dit is niet best."

De tweede landingspoging gaat nog slechter. Het toestel schudt heel erg. En weer lukt de landing niet. Yara: "Na twee keer zakt de moed echt in je schoenen. Dat je denkt: gaan we ooit nog landen? Ik vond het echt heel eng. Het was heel stil in het vliegtuig en mensen huilden stilletjes. Maar er was gelukkig geen paniek en dat was heel fijn."

Dramatische gedachten

Er is veel turbulentie tijdens de storm Ciara. Soms komt het toestel in een luchtzak en maakt het een vrije val. "Ik ben niet gelovig maar toen dacht ik: elke god die beschikbaar is, is voor mij. Je krijgt heel dramatische gedachten: nee, we moeten nog heel veel meemaken, we staan op het punt een huis te kopen. We kunnen nog niet dood. Mijn vriend was heel rustig en zei: nee, we gaan nog niet dood. Maar ik dacht: o jee, zal dit dan het moment zijn?"

De derde poging om te landen lukt."Ik gilde een heel klein beetje toen we landden, van de spanning en de opluchting." Yara is blij dat ze weer met beide voeten op de grond staat. Toch denkt ze dat ze, ondanks deze ervaring, zeker weer zal gaan vliegen. Maar waarschijnlijk niet meer tijdens een storm.