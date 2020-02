IJmuidense zag loods instorten: "Hij kwam in één keer als een zandkasteel naar beneden"

IJMUIDEN - Teske Clijsen woont pal tegenover de loods in IJmuiden die gisteravond instortte tijdens de storm. Zij keek net naar buiten toen de bakstenen voorgevel in een paar seconden naar beneden viel.

"Het was schrikken", vertelt ze. "Het voelde heel dichtbij. We maakten ons ook zorgen om ons eigen gebouw, maar dat is steviger." Teske zag de ravage in na een paar seconden ontstaan: "Het was een regen van stenen. Het kwam in één keer naar beneden, als een zandkasteel."

Verdere instorting

Het pand is nog verre van stabiel. Vandaag viel er weer een gedeelte van een muur en het dak naar beneden. John Koman maakt zich daar zorgen over. Hij werkt naast de loods en ziet het nog wel helemaal instorten, vertelt hij voor de camera van NH Nieuws.