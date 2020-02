Bijzonder: Ria ontmoet eindelijk nabestaande van onderduikers bij haar grootouders

KROMMENIEDIJK - Het is Ria Hoekstra eindelijk gelukt. Ze heeft contact gekregen met familie van een van de mannen die bij haar grootouders in Krommeniedijk tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zat. Het gaat om Ella Kalf, de dochter van Jo Kalf.

Het is 1943, als de grootouders van Ria Hoekstra in Krommeniedijk twee onderduikers in huis nemen. Er is een foto van de twee jongens, die tewerkstelling in Duitsland proberen te voorkomen, maar verder is er niets. Ria en haar familie hebben nooit geweten hoe het de mannen is vergaan.

Vol prachtige verhalen

De foto uit 1943, genomen achter het huis van haar opa en oma in Krommeniedijk, is een van de inzendingen voor het fotoproject Noord-Holland in de Tweede Wereldoorlog in 50 foto's. Ria vond hem toen ze op zoek ging naar een foto om in te sturen voor dit fotoproject. Ze had geen idee wie de mannen op de foto waren.

