Visserijbelangenorganisatie opgetogen over akkoord uitkopen Noordzeevissers

DEN HELDER - Directeur Pim Visser van visserijbelangenorganisatie VisNed is opgetogen over het Noordzeeakkoord dat vanmiddag wordt gepresenteerd. De onderhandelaars zijn het eens geworden over het uitkopen van vissers. Nu zijn de vissers aan zet. "Wij vinden dat het de moeite waard is om te overleggen met onze achterban", zegt Visser.