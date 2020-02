De Peiling: Verliefd op een collega... Wat nu?!

Deze week is het Valentijnsdag. Hét moment om die leuke collega jouw warme gevoelens te openbaren. Of juist niet. Hoe denk jij over relaties op het werk? Nooit aan beginnen of doen wat je hart je ingeeft?

Broedplaats voor relaties Volgens hoogleraar Sociale Psychologie Roos Vonk van de Radboud Universiteit is de werkvloer een broedplaats voor relaties. "Je ziet elkaar elke dag, dus het is ook erg logisch dat daar relaties ontstaan", zegt ze tegen EditieNL . Hoe vaker je elkaar ziet, hoe aantrekkelijker je elkaar gaat vinden."

Privézaak

Niet iedere werkgever is er blij met relaties op de werkvloer. Het kan soms voor de nodige onrust zorgen als collega's alleen nog maar oog voor elkaar hebben. Toch is een relatie tussen collega’s is in principe een privézaak, schrijft arbeidsrechtdeskundige Suzanne Meijers op haar blog. Vooral een relatie tussen een ondergeschikte en een leidinggevende zorgt volgens haar voor scheve gezichten en geroddel op de werkvloer.



