LIVE NH Sport: Jong AZ - FC Volendam en Jong FC Utrecht - Jong Ajax

AMSTERDAM - Een extra radio-uitzending van NH Sport maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Met een rechtstreeks verslag van twee topduels in de eerste divisie: Het ontketende FC Volendam gaat in Wijdewormer op bezoek bij Jong AZ, terwijl Jong Ajax het beloftenteam van FC Utrecht treft.



Pro Shots/Toon Dompeling

Beide wedstrijden horen bij speelronde 25 waarin veel concurrenten de volle buit pakten. Zo moet Jong Ajax winnen om de aansluiting met koploper SC Cambuur te houden. Meest scorende ploeg De Amsterdamse talenten zijn met een ijzersterke reeks bezig. Sinds 4 november vorig jaar werd er niet meer verloren: een serie van elf wedstrijden (8x winst, 3x gelijk) bracht het team van trainer Mitchell van der Gaag naar de tweede plek op de ranglijst. Ook opvallend: Jong Ajax is met 64 doelpunten verreweg de meest scorende ploeg in de eerste divisie. Jong FC Utrecht bezet de twaalfde plaats in de eerste divisie en presteert zeer wisselend. De uitwedstrijd op De Toekomst eindigde in een duidelijke 4-0 nederlaag. De aftrap op het trainingscomplex Zoudenbalch in Utrecht is om 20.00 uur. Thomas Brood doet het wedstrijdverslag. Tekst gaat verder onder dit bericht

Ongeslagen reeks Ook FC Volendam zal er alles aan doen om op bezoek bij Jong AZ drie punten te pakken. Het elftal van trainer Wim Jonk staat op een directe promotieplek, maar voelt de adem van De Graafschap en Go Ahead Eagles in de nek. De ongeslagen status van de Volendammers is nèt iets langer dan die van Jong Ajax en begon op 25 oktober 2019. Na een 1-2 achterstand klopte FC Volendam Jong AZ met 3-2. Inmiddels staat de teller vanaf die vrijdagavond op twaalf zeges en één gelijkspel. Tekst gaat verder onder de video

NH Nieuws

Jong AZ presteert vooral thuis goed: de laatste vijf ontmoetingen waren goed voor vier zeges en één gelijkspel. De Alkmaarse talenten staan op de veertiende plaats in de eerste divisie. Jong AZ - FC Volendam begint om 20.00 uur. Je commentator in Wijdewormer is Edward Dekker.