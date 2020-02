KLM verwacht minder passagiers aan boord door coronavirus

SCHIPHOL - Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de genomen maatregelen om verspreiding te voorkomen, verwacht KLM de komende maanden minder passagiers te vervoeren dan in dezelfde periode vorig jaar.

Afgelopen week maakte KLM bekend tot in ieder geval medio maart niet meer naar China te vliegen. Enerzijds omdat die vluchten door een te lage bezetting momenteel toch niet rendabel zijn, anderzijds om verspreiding van het virus in ieder geval niet te faciliteren.

Afgelopen maand vervoerde KLM 3,7 procent meer passagiers dan in januari 2019. De maatschappij schrijft die groei voornamelijk toe aan grotere beschikbaarheid van stoelen. Vooral voor vluchten binnen Europa en vluchten naar Afrika, Azië en Noord-Amerika werden meer tickets verkocht.

"De KLM-vervoerscijfers over de maand januari laten nog een goed begin van het nieuwe jaar zien", aldus Elbers, "maar we moeten er rekening mee houden dat de impact van het coronavirus de komende maanden duidelijk zichtbaar zal zijn."

Elbers benadrukt dat 'we voor 2020 als KLM de tegenslag van het coronovirus het hoofd moeten bieden'. "We moeten flexibel zijn in ons netwerk en onze vloot, doorgaan met onze succesvolle strategie en het blijven verbeteren van ons product aan boord voor onze klanten."