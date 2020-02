Ideale omstandigheden voor IJmuidense 'stormjager': "Mooi om te beleven"

IJMUIDEN - De zuidwesterstorm raast over Noord Holland. Voor de IJmuidense fotograaf Machiel Kraaij (54) ideale omstandigheden om zich uit te leven. "De kick is om het perfecte stormplaatje te maken."

De IJmuidense fotograaf kijkt al dagen uit naar de gure omstandigheden. "Dit is prachtig om te beleven", zegt hij tegenover NH Nieuws. "De kick is om juist nu een mooie stormfoto te maken. En het is ook de sfeer proeven: de wind en de mensen die je vandaag ziet en spreekt. Heerlijk", aldus de stormjager.