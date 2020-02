Grote, uitslaande brand bij middelbare school in Alkmaar: sluit ramen en deuren

ALKMAAR - Bij het PCC aan de Fabritiusstraat in Alkmaar is een brand uitgebroken. De vlammen zijn vanaf de weg te zien. Omwonenden worden geadviseerd ramen en deuren dicht te houden.

Maurice Amoureus / NH Nieuws

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten aan NH Nieuws: "Het gaat vermoedelijk om een dakbrand. Uit voorzorg is opgeschaald naar een grote brand, in verband met de storm." Vanwege de wind zouden omwonenden weleens extra veel last kunnen hebben van de rook en de stank. De brand ontstond rond 16.00 uur. De brandweer had moeite om bij de brand te komen, omdat het schoolhek van het Petrus Canisus College gesloten was.

Ritso Polder

"Er is veel vieze, zwarte rook te zien en heftige vlammen", aldus Ritso Polder, een omwonende die kort na het ontstaan ter plaatse was. Het is in hele wijk te zien. De middelbare school staat in de wijk Hoefplan. Bekijk hier de eerste beelden:

Ritso Polder