Door weer en wind: reddingstations pakken storm aan om te oefenen

Om 16.30 uur gaan de vrijwilligers van het reddingstation Wijdenes het Markemeer op om te oefenen. "Deze omstandigheden komen niet vaak voor om te oefenen. Dus grijpen we die aan om er van te leren", aldus Mark Hennevanger van het reddingstation.

Niet de enige

Op de vraag of ze nog waaghalzen tegenkomen tijdens dit weer, antwoordt Mark dat er hier en daar kiters en surfers zijn die zich op het open water wagen.



Ook zijn er andere reddingsstations die de storm aangrijpen om een training op het water te doen. "Ik zag dat Hoorn en Enkhuizen ook de omstandigheden aanpakken om te oefenen", vertelt Mark verder.

Klappen

Langer dan een uur wordt er niet getraind. "Het is belangrijk dat iedereen even achter het roer heeft gezeten. Om te leren hoe je over hoge golven vaart. Na een uur heeft iedereen aardig wat klappen gehad en houden we het voor gezien."