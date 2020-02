ANWB waarschuwt: "Ga niet de weg op"

In IJmuiden is ondertussen windkracht 10 gemeten. Op Schiphol hebben vliegtuigen moeite met landen. Kijk hier live mee.

"Rijden met een aanhanger of (lege) vrachtwagen is vanzelfsprekend uit den boze", tweet de ANWB.

Ook het treinverkeer heeft veel last van de storm. Bij Hoorn is een vlag in de bovenleiding gewaaid, waardoor er geen treinverkeer mogelijk is.

Bekijk hieronder een samenvatting van het stormnieuws tot nu toe: