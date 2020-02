Kapotte bovenleidingen en vertraging: ook treinen hebben moeite met storm Ciara

NOORD-HOLLAND - Op verschillende trajecten in de provincie rijden treinen niet of is er vertraging. Hier een overzicht.

Tussen Zaandam en Hoorn is er vertraging, meldt NS op de website. Er ligt een voorwerp op de bovenleiding; een vlag is in de bovenleiding gewaaid. Uit voorzorg was de treindienst tussen Den Helder en Zaandam al aangepast. Je hebt mogelijk een extra overstap.