Gevel van gebouw in centrum Schagen volledig ingestort en auto in puin

SCHAGEN - Aan de Gedempte Gracht in het centrum van Schagen is de volledige gevel van een pand ingestort.

NH Nieuws doet de hele dag live verslag van storm Ciara. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw buurt en alle artikelen in één oogopslag lezen? Kijk dan hier .

Op foto's is te zien dat de brokstukken verspreid over de straat liggen. Ook is een deel op een auto terecht gekomen, die daar flinke schade van heeft opgelopen.

In dit pand, waar vroeger Bakkerij Jonker gevestigd zat, woedde twee jaar geleden al een felle brand.