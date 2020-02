Vallend puin op parkeerterrein in Heemskerk, handhavers gaan deur tot deur

Dit gebeurt uit vrees dat er dakdelen rond zullen gaan vliegen. Op foto's is te zien dat er al flink wat puin op het parkeerterrein ligt en dat bewoners één voor één onder de linten van de politie door kruipen om hun auto in veiligheid te brengen.

Op verschillende plekken in de provincie zijn er al dakdelen weggewaaid. Zo is een deel van het dak van een bedrijfsverzamelgebouw in Den Helder los geraakt, en moest de brandweer in Purmerend dakplaten vastzetten om te voorkomen dat ze zouden vallen.

NH Nieuws-verslaggever Dennis Mantz is ter plaatse.