Storm raast over Haarlem: zijkant flat waait los, boom valt om

HAARLEM - De storm heeft de zijkant van een flat geblazen aan de Ekamastraat in de Haarlem.

De schade is aanzienlijk. De politie is ter plaatse. Een aantal fietsen lijkt flink beschadigd te zijn.

In Haarlem-Noord, op de Van Moerkerkenstraat, is een grote boom omgewaaid. De boom stond naast de parkeerplaats van een appartementencomplex.

Op foto's is te zien dat de boom op meerdere auto's terecht is gekomen. De brandweer is aanwezig.