HAARLEM - Op de Van Moerkerkenstraat in Haarlem is een grote boom omgewaaid.

De boom stond naast de parkeerplaats van een appartementencomplex.

Op foto's is te zien dat de boom op meerdere auto's terecht is gekomen. De brandweer is aanwezig.