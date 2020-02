Politie haalt drietal jongens van de weg met wapens en drugs op zak

IJMUIDEN - De politie heeft vannacht drie jongens aangehouden die in een auto over de Zeeweg van Driehuis naar IJmuiden reden.

De auto werd op de Esdoornstraat aan de kant gezet. In de auto zaten drie jongens, een 16-jarige Haarlemmer, een 17-jarige jongen uit Velserbroek en een 23-jarige Spaarndammer.

Bij de controle bleek dat de auto de nacht ervoor al gecontroleerd was, waarbij iemand uit de auto was gestapt en weg was gerend voor de politie.

Wapens en drugs

Tijdens de controle van de jongens en de auto bleek dat alledrie de jongens een mes bij zich hadden. Daarnaast hadden ze hennep, XTC-pillen en enkele wikkels met harddrugs bij zich.

De jongens zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De messen en drugs zijn in beslag genomen.