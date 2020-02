Watersporters trotseren hevige westerstorm: "Nu even een uurtje meepakken"

NH Nieuws doet de hele dag live verslag van de storm in de provincie. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en alle artikelen in één oogopslag lezen? Kijk dan hier .

Vanochtend vroeg trotseerden ze voor de kust van Velsen-Noord maar wat graag de elementen.

"Om een uurtje of 12 waaien we allemaal weg. Dus nu nog even een uurtje meepakken, en dan straks lekker op de bank aan de koffie", vertelt een enthousiaste watersporter terwijl hij uitkijkt over de Noordzee.