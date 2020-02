Morgen stormt het in Noord-Holland: dit moet je (niet) doen bij een omgevallen boom

NOORD-HOLLAND - Er wordt al dagen voor gewaarschuwd: morgen trekt een storm genaamd Ciara over Nederland. Heftige windstoten kunnnen weleens gaan zorgen voor omgewaaide bomen of dakpannen. De politie geeft tips: wie of wat moet je bellen bij welke schade.

In het verleden is al vaker gebleken dat niet alles blijft staan tijdens code oranje, zeker bomen niet. Alleen behoor je niet voor alle soorten (dreigende) stormschade 112 te bellen.

Wie bel je waarvoor?

Zo bel je voor een omgevallen boom in de berm of op een doorgaande weg niet de politie, maar de gemeente. Dreigt er een boom om te vallen over de openbare weg of is er sprake van instortingsgevaar? Dan is het wél de bedoeling dat je de politie belt.

Dit geldt ook wanneer dakpannen of gevelplaten losraken of bij ander acuut gevaar. Mocht er een boom in de tuin omvallen of bij schade aan de woning, maar is er geen direct gevaar, dan wordt de bewoner geacht dat zelf op te lossen.

Bekijk hieronder in de tabel wie je waarvoor (en niet) belt.

Tekst loopt door onder de afbeelding