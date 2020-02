Verdachten moord op Amsterdamse filmeditor Wouter van Luijn vrijgesproken

Dit meldt De Telegraaf, op basis van media op Mallorca.

Van Luijn werd 's nachts in de beruchte krottenwijk Son Banya doodgeslagen. Hoe hij in de wijk verzeild raakte is onduidelijk. Na de vechtpartij werd de toen bewusteloze Van Luijn door een man vanuit Son Banya met de auto naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Deze man, de 19-jarige Adrian H.F., werd later door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord.

Minderjarigen

Volgens Spaanse media gaf Adrian H.F., die nog in afwachting is van zijn proces, tegenstrijdige verklaringen over wat er met Van Luijn is gebeurd. In één van die verklaringen zou hij vier minderjarige jongens de schuld hebben gegeven van de moord.

De jongens zijn daarop opgepakt en hebben alle betrokkenheid ontkend. Ze stonden dna af om hun onschuld te bewijzen. Volgens de vier hebben zij Van Luijn alleen geholpen om in de auto te komen, zodat hij naar het ziekenhuis kon worden gereden.

Na lang onderzoek zijn de vier jongens vrijgelaten. Adrian H.F. kwam op borgtocht vrij, maar is nog steeds verdachte in de zaak.