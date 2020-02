Terror-meeuw op jacht naar patat: "Het is oppassen in Hoofddorp centrum"

HOOFDDORP - Mensen die in winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp lekker een frietje willen eten, moet oppassen. Een terror-meeuw met een voorliefde voor patatjes valt klanten aan en gaat er met de friet vandoor.

De 13-jarige Kyara Stoer uit Hoofddorp kan erover meepraten. Ze had met haar moeder Selene net patat gehaald, toen er iets totaal onverwachts gebeurde. "Ik liep de hoek om en toen riep mijn moeder nog iets van 'pas op'. Maar toen was het al te laat. Ik voelde een vleugel tegen mijn achterhoofd slaan." Van schrik liet Kyara haar friet vallen. Direct daarna landde de terror-meeuw op de grond en begon te eten.

Haar moeder Selena Stoer denkt dat dit veel vaker gebeurt. " Er vliegen hier heel veel meeuwen rond en ze zitten gewoon op de loer om dat frietje af te pakken van iemand." Eigenaresse Sharon Biesma van de friettent aan de Marktlaan kan dat beamen. "Jazeker, vooral in de zomermaanden is dat best vervelend. We hebben stickers laten maken en op de prullenbakken geplakt om mensen te waarschuwen." Helaas heeft onlangs iemand, waarschijnlijk van de gemeente, alle stickers weer weggehaald.