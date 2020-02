Vrouw zakt tot middel in drijfzand bij De Cocksdorp

DE COCKSDORP - Een vrouw zat korte vast in drijfzand op het strand bij De Cocksdorp op Texel. Het gebeurde vanmiddag, ter hoogte van paal 21. Ze is niet gewond geraakt.

Dit laat de Veiligheidsregio weten aan NH Nieuws. Inmiddels is de vrouw weer vrij en ongedeerd op het droge. Het is niet duidelijk of ze daarbij is geholpen.

Ze zakte tot haar middel in de smurrie.

Traumahelikopter

Er rukten verschillende hulpdiensten uit, waaronder een traumahelikopter. "Ze is niet onderkoeld geraakt en er was geen ambulance nodig", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio.