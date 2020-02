Vrouw uit drijfzand gered in natuurgebied Texel

DE COCKSDORP - Een vrouw zat vanmiddag een tijdje vast in drijfzand in natuurgebied de Slufter op Texel. Ze is niet gewond geraakt.

Dit laat de Veiligheidsregio weten aan NH Nieuws. Inmiddels is de vrouw weer vrij en ongedeerd op het droge. "Ze is niet onderkoeld geraakt en er was geen ambulance nodig", aldus een woordvoerder.

De vrouw was met haar man in het natuurgebied aan het wandelen. Het gebied overstroomd bij hoog water, maar valt droog bij laagwater, legt de KNRM uit op haar website. "Een schitterend gebied, maar ook verradelijk.

Via het strand zoeken de kusthulpverlening naar het echtpaar en treffen ze in de Slufter de vrouw vast, diep in het drijfzand. Inmiddels is ook de politie gearriveerd en de brandweer onderweg.

Speciaal pak

De bemanning kan in een speciaal pak het drijfzand in zonder nat te worden en ze nemen de brancard mee. "De vrouw werd voorzichtig benaderd en met het bovenlichaam op de brancard gelegd. Dan graaf de bemanning met vereende krachten de benen vrij en wordt het slachtoffer naar het droge gedeelte gebracht."