Oude West-Friese Jol in Kolhorn geeft steeds meer geschiedenis prijs

KOLHORN - Het is een enorm project. Achter in de tuin van de familie Van de Dungen staat een oude jol waar je dwars doorheen kunt kijken. Het schip is het afgelopen jaar al flink onderhanden genomen en de restaurateurs van dit brok cultuurhistorie geven zich nog drie jaar om de jol weer varend te krijgen.

Vorig jaar begon de klus onder de bezielende leiding van zoon Tom. Samen met zijn broer, vader en vrienden begon hij niet alleen met de restauratie maar ook met het achterhalen van de geschiedenis van het schip. Ze zijn tot 1954 gekomen, bij de toenmalige eigenaar. "Na de vorige uitzending hebben we informatie weten te achterhalen over de familie Brouwer in Amsterdam. We weten dat er nog een dochter in leven is maar we hebben haar nog niet kunnen vinden."

Die zoektocht gaat rustig verder, maar in de tussentijd deden de mannen zelf ook een belangrijke ontdekking: "Elk vissersschip heeft een visserijnummer. We zijn toen aan de stuurboordzijde gaan zoeken maar daar was het hout te slecht. Aan de andere kant kwam toen het nummer te voorschijn: BC 15."

Broekerhaven

Daarmee is duidelijk geworden dat het schip aan het begin van de vorige eeuw gebouwd is bij Bovenkarspel. "Het is in 1911 ingeschreven in Broekerhaven door Jan Tames." Waarschijnlijk was hij de visser, maar niet de eigenaar van het schip. Met lokale historici hopen ze die geschiedenis nog te kunnen achterhalen.

Binnenkort wordt de Stichting Behoud West-Friese Jol opgericht. De restauratie, en dan vooral het nieuwe hout, kost veel geld. "De geschiedenis gaat nu steeds meer leven en we hopen dat de jol ook bij de mensen gaat leven. We kunnen alle hulp gebruiken om dit stuk West-Friese cultuur varend te krijgen."

100-jarig bestaan

Er valt nog heel veel te doen. Bijna alles moet vervangen worden: "We gaan zeker tien procent van het hout hergebruiken. Dat is een regel, anders is het geen restauratie meer." Ze willen het schip af hebben in 2023. Dan viert de Overhaal in de Broekerhaven het 100-jarig bestaan.