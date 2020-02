In 2022 gaan Weesp en Amsterdam samen, maar hoe?

Worden Weespers nu Amsterdammers?

"Nee, want ze behouden stadsrechten. Amsterdammers zullen weinig merken van de fusie. De gemeente Amsterdam heeft straks twee steden: Amsterdam zelf en Weesp", zegt de woordvoerder van wethouder Groot Wassink. Het grootste verschil op korte termijn is dat het welkomstbord bij het binnenrijden van Weesp, vanaf 2022 gemeente Amsterdam zal aanduiden. Maar eerst zullen alle formaliteiten moeten worden goedgekeurd door de Provinciale Staten en de Eerste Kamer.

Er ligt een herindelingsontwerp waar beide gemeentes nu mee akkoord zijn. Hierin is besproken welke herindelingen Amsterdam en Weesp wenselijk vinden. Weesp wordt tijdelijk een ‘stadsgebied’ en sluit niet aan bij een stadsdeel.

Blijft het gemeenteloket van Weesp bestaan?

Ja. Er blijft een fysiek stadsloket in Weesp met het huidig productaanbod van een gemeente. Alleen kan een Weesper na de gemeentelijke samenvoeging ook bij elk willekeurig stadsloket in Amsterdam binnenlopen om bijvoorbeeld zijn paspoort aan te vragen.

Heeft Weesp straks nog een eigen gemeenteraad ?

Nee, er komt een andere bestuursvorm. De gemeenteraad van Weesp zal opgaan in de gemeenteraad van Amsterdam. Er komt een gekozen bestuurscommissie met een dagelijks bestuur dat direct valt onder het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Hierin kan Weesp zelf beslissen wat er binnen Weesp gebeurt. Zij zullen opereren in Weesp en binnen de stedelijke (beleids-) kaders van Amsterdam eigen afwegingen en keuzes maken.

Bij de verkiezingen 2022 stemmen Weespers dus voor de Amsterdamse gemeenteraad?

Ja. Weesp neemt over twee jaar deel in de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam. Daarnaast wordt er dus ook gestemd voor de Weesper bestuurscommissie.

Waarom komt Weesp bij Amsterdam?

Omdat de gemeente dan sterker is. Weesp kan meer dingen verwezenlijken door onderdeel te zijn van de gemeente van Amsterdam. De woordvoerder van de gemeente Weesp zegt: "We hadden niet langer genoeg bestuurskracht. Met het samengaan met Amsterdam kunnen we de dienstverlening aan Weespers goed blijven regelen. Ook hebben we een sterkere positie in gesprekken met partijen als NS, ProRail en Schiphol."

Wie meer wil weten over de herindeling kan terecht op de website van de gemeente.