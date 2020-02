Café in Amsterdam meerdere keren beschoten

AMSTERDAM - Een café op de Lindengracht in de Jordaan is vannacht beschoten. Om 04.00 uur kreeg de politie een melding van een schietpartij. De kroeg was toen al gesloten.

Getuigen hebben minstens drie knallen gehoord, op straat werden ook drie kogelhulzen gevonden. Het lijkt erop dat de kroeg van buiten door de ramen is beschoten, gezien de kogelgaten in de ramen en het houtwerk.

De politie heeft het café afgezet en doet onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het is nog niet bekend of er personeel aanwezig was in de kroeg. Ook is nog niet duidelijk of er al verdachten zijn aangehouden.