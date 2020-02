Twee mannen opgepakt na dollemansrit door Heerhugowaard

Een wijkagent bevestigt geruchten daarover tegenover NH Nieuws. Volgens een getuige kwam de politie de mannen op het spoor dankzij een getuige. Die getuige zag hoe de auto over stoepjes reed, mensen afsneed en rood licht negeerde, waarop hij de politie inseinde.



Snel nadat de politie de zoektocht had ingezet, werden de auto en de mannen aangetroffen bij het station. Ze zijn aangehouden voor roekeloos rijgedrag en - volgens een getuige - voor rijden onder invloed, al kan de politie dat laatste nog niet bevestigen.



De twee zijn meegenomen naar het politiebureau in Alkmaar, waar hun rol bij de gebeurtenissen wordt onderzocht. De auto is voor onderzoek in beslag genomen.