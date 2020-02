Coffeeshops voor bijna kwart toeristen belangrijkste reden voor bezoek Amsterdam

AMSTERDAM - Voor bijna één op de vier buitenlandse toeristen die Amsterdam bezoeken, is de laagdrempelige beschikbaarheid van softdrugs de belangrijkste reden. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Amsterdam, waarover AT5 bericht.

Het onderzoek is een initiatief van burgemeester Halsema, die denkt overlast door gebruik van softdrugs kan worden teruggedrongen door de greep op coffeeshops te verstevigen. Amsterdams imago als paradijs voor hasjtoeristen moet veranderen, vindt ze, en daarom wordt op het stadhuis zelfs de gedachte dat coffeeshops hun deuren moeten sluiten niet geschuwd.

De Dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente heeft in het Wallen-gebied 1.100 toeristen gevraagd waarom ze naar Amsterdam komen. Meer dan de helft (57%) gaf aan dat de aanwezigheid van coffeeshops een van de redenen is om naar Amsterdam te komen. Voor ruim één op de vijf (22%) toeristen is de aanwezigheid van coffeeshops zelfs de belangrijkste reden om voor Mokum te kiezen.

Minder vaak naar Amsterdam

Halsema's aanname lijkt te kloppen: als coffeeshops de deuren sluiten, is dat voor 44 procent van de ondervraagden reden om minder vaak of zelfs helemaal niet meer naar Amsterdam te komen.

Ook is de buitenlandse toeristen gevraagd naar hun toekomstige bezoeken aan Amsterdam als ze niet langer welkom zouden zijn in coffeeshops. Hoewel alle nationaliteiten zeggen de stad dan minder vaak te zullen bezoeken, is het voor Fransen de grootste afknapper. Ruim 16 procent van de ondervraagde Fransen zegt nooit meer naar Amsterdam te zullen komen als ze bij coffeeshops naar binnen mogen (zie tabel hieronder).