Slachtoffers Jodenvervolging Beverwijk krijgen met speciaal monument een naam

Van der Linden: "Echt heel belangrijk dat dit monument er komt. Het geeft de slachtoffers als het ware een gezicht. Dat maakt het makkelijker door te vertellen aan de jeugd."

Giel Pais is één van de slachtoffer wiens naam op het monument komt. Pais is één van de weinige vermoorde Joden van wie nog een foto bestaat. Het is een beeld van Pais in betere tijden met een buurmeisje. De afdruk is in bezit van zijn naamgenoot Giel Brantjes (77), de bekende Beverwijkse slager die nog dagelijks in de inmiddels door zijn zoon bestierde winkel actief is.