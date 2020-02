Loodswezen en KNRM klaar voor storm: 'Bij hoge golven zetten we de helikopter in'

IJMUIDEN - Het loodswezen en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn voorbereid op de storm die zondag wordt verwacht. Langs de kust is er kans op zeer zware windstoten met snelheden tot 140 kilometer per uur.

Registerloods Roy Hesselink: "Als het slecht weer is en de golven hoger worden dan drie meter, dan moeten we de helikopter inzetten om de loodsen van en aan boord te krijgen in plaats van met kleine scheepjes." Die helikopter staat doorgaans in Rotterdam, maar zal dan snel in Noord-Holland kunnen worden ingezet.

De KNRM heeft zondag twintig vrijwilligers stand-by staan die waar nodig hulp kunnen verlenen. Walter Schol: "We zijn eigenlijk al 24/7 en 365 dagen per jaar klaar voor dit soort omstandigheden. We blijven als vrijwilligers wat dichter in de buurt van de boot. Als we gealarmeerd worden, kunnen we direct met de boot weggaan."