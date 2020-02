Molenaars De Zandhaas zetten zich schrap voor stormgeweld Ciara: "Omwonenden ongerust"

Het landschap waarover Jos en Maarten vanaf de stelling van de molen uitkijken, is nu nog zonovergoten. Maar als ze de vooruitzichten moeten geloven dan krijgt ook Santpoort-Noord bezoek van Ciara, de eerste storm in Nederland met een naam. Met mogelijk windvlagen tot 140 kilometer per uur.

Voor molenaars is het echter een sport om zo lang mogelijk te blijven malen. Maar onnodige risico's zullen deze molenaars niet nemen. "Met de vooruitzichten vragen mensen uit de omgeving ons of we wel goed opletten", vertelt Jos tegen NH Nieuws. "We moeten hopen dat het gaat meevallen. Maar we zijn altijd alert", zo relativeert hij.

