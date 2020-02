Noordkop & Texel Remy en zijn vrienden: ring knelt door condorpoep

In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zien we hoe een condor moet worden gevangen. Haar ring knelt omdat de vogel steeds over haar poten poept. En zien we de eerste kennismaking tussen twee tayra's.

Het condorvrouwtje van Hoenderdaell moet worden gevangen. De ring die ze om heeft knelt. Dat komt omdat ze voortdurend over haar poten poept. De poep is onder de ring vastgekoekt en knelt de poot af. Dat poepen doen ze ter afkoeling. De ontlasting ontrekt namelijk warmte aan hun lichaam. Maar nu is het lastig. In plaats van een ring krijgt ze een chip. Dat mag alleen met speciale toestemming, want het ringnummer hoort bij de documenten die je nodig hebt om zo'n dier te mogen houden.

Vangen De Andescondor zit tijdelijk in de voerkooi. Dat maakt het vangen eenvoudiger. Maar oppassen moet je wel. "Het zijn ontzettend zware vogels, die ontzettend sterk zijn", legt dierverzorgste Daphne uit, "en ze kunnen draaien in hun vel. Dus dat is wel even een klusje. Daar heb je altijd wel een paar mensen voor nodig." De condor beschikt met haar scherpe klauwen en een vervaarlijke snavel, bovendien over geduchte wapens. Met name de snavel is iets om rekening mee te houden. Daphne: "Met die snavel kunnen condors botten kapotknijpen. Die snavel is echt sterk, daar moet je niet door gepakt worden."

Maar eenmaal in de greep van de dierverzorgers, laat de condor de dierenarts zijn gang gaan. Met een slijptol wordt de ring verwijderd en vervangen door een chipnummer. Met dat nieuwe chipnummer kunnen nieuwe documenten worden aangevraagd. Je moet als dierentuin namelijk kunnen aantonen waar het dier vandaan komt en dat je de vogel legaal hebt verworven.

Condormannetje Na de ingreep gaat de condorvrouw terug in de voerkooi. Dat moet, omdat binnenkort een condermannetje wordt verwacht. Om te voorkomen dat de vogels elkaar tijdens het voeren verwonden, krijgen ze ieder apart te eten. Maar daarvoor moet daar ze eerst aan de kooi wennen. Nog even en dan mag ze de vliegkooi in, in afwachting van haar nieuwe partner.

Ook het tayravrouwtje Tyga (zie onderstaande foto) ziet uit naar de komst van haar nieuwe man. Olaf is inmiddels uit quarantaine. Nu kan het grote wennen beginnen. Het mannetje zit binnen. Het vrouwtje kan hem bekijken en besnuffelen, maar voor de zekerheid blijven ze nog wel door een hek gescheiden. "We willen ze aan elkaar koppelen, zodat we straks jongen krijgen", legt verzorgster Marielle de reden van zijn komst uit. Het vorige mannetje is geruild met een andere dierentuin. Dat was het broertje van vrouwtje Tyga, dus daar kwamen liever geen kleintjes van. Tayra's zijn marterachtigen. Ze komen voor in Zuid- en Midden-Amerika.

NH

Het vrouwtje laat zich nauwelijks zien. Ze loopt onrustig heen en weer in haar buitenverblijf. Als ze uiteindelijk besluit om naar binnen te gaan, is het mannetje in slaap gevallen. Hij is zo moe van alle indrukken, dat de eerste ontmoeting nog even moet worden uitgesteld. Wordt vervolgd.