Eeuwenoud Naardens schilderij na anderhalf jaar weer terug in stadhuis

NAARDEN - Anderhalf jaar zorgde het voor een enorme lege plek in het stadhuis van Naarden: de afwezigheid van het schilderij 'Het oordeel van Salomon' boven de deur van de trouwzaal van het stadhuis. Na een flinke restauratie is het schilderij sinds gisteren terug.

Dat het schilderij zo lang weg was, was wel even slikken. Het Naarder schilderij hoort in het stadhuis van Naarden. Het hangt er tenslotte al sinds het stadhuis vierhonderd jaar geleden werd opgeleverd.

Na zeker een eeuw was het schilderij anderhalf jaar geleden weer eens toe aan een restauratie. Dat bleek een enorme klus. De restaurateurs deden een paar bijzondere ontdekkingen. Zo bleek tijdens de laatste restauratie dat het schilderij tijdens eerdere restauraties de afgelopen eeuwen meerdere keren is overgeschilderd. Dat maakte de restauratie meteen een stuk lastiger. De hele klus heeft ook flink langer geduurd dan vooraf gedacht.

Het schilderij is nu klaar en is weer helemaal in originele staat gebracht. Het doek hangt weer boven de trouwzaal, waar het zeker weer een eeuw zal hangen.