Bezorgdheid over gewelddadige drillvideo's: "Wil voorkomen dat het uit de hand loopt"

DEN HELDER - Het fenomeen is niet nieuw en de video's staan ook al langere tijd online, maar nu pas komt voor het grotere publiek naar buiten dat in Den Helder zogeheten 'drillvideo's' zijn gemaakt. Dit zijn videoclips waarin jongeren elkaar al rappend en met messen of vuurwapens zwaaiend elkaar bedreigen. De lokale politiek maakt zich zorgen.

Screenshot

"Ik kreeg eind vorig jaar de filmpjes te zien", zegt gemeenteraadslid Dina Polonius van ChristenUnie Den Helder. "Maar ik had in de eerste instantie niet door wat er gaande was. Totdat ik me erin ging verdiepen en begreep dat het berichten zijn tussen twee groepen die actief zijn in Den Helder." In de clips bedreigen de jongeren elkaar. Uitlokken geweld Polonius: "De video's worden professioneel uitgevoerd met een goede beat. Maar de achterliggende boodschap toont het kwade van het verhaal. Het is puur uitlokken van geweld dat leidt tot daden. Je moet tenslotte wel uitvoeren wat je zegt! Tot nu toe hangt het op stoerdoenerij en vechtpartijen. Wij willen voorkomen dat het uit de hand loopt." Bekijk hieronder een van de in Den Helder opgenomen drills. Tekst gaat verder onder de video.

De video's zijn in Den Helder opgenomen, Helderse jongeren spelen hier de hoofdrol in. Ze vindt vooral de jonge leeftijd van de 'drillrappers' zorgwekkend. "Het zijn geen slechte jongens. De meesten willen erbij horen en worden erin gezogen." Toekomst Bovendien maakt het Helderse raadslid zich zorgen om de toekomst van de jongeren. "Of ze eindigen in de gevangenis of in de criminaliteit met alle gevolgen van dien. Daarom willen wij de video's niet alleen onder de aandacht brengen van justitie maar ook de ouders. Zoek hulp. Weet je niet wat je moet doen, klop dan aan bij instanties die kunnen helpen." Vorig jaar werden in Amsterdam drills actueel toen een 18-jarige jongen werd doodgestoken: