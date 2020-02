Vrouw (54) opgepakt voor bekrassen auto's in Amstelveen: "Sommige auto's vijf keer beschadigd"

AMSTELVEEN - Goed nieuws voor autobezitters in de Amstelveense Patrimoniumwijk: er is iemand aangehouden op verdenking van het moedwillig bekrassen van meerdere auto's. Het gaat om een 54-jarige vrouw uit Amstelveen.

Van hoeveel gevallen de vrouw exact wordt verdacht, is niet bekend. Wel is er door automobilisten uit de Patrimoniumwijk in de afgelopen 5 jaar 35 keer aangifte gedaan van het bekrassen van hun voertuigen. De politie vermoedt echter dat er veel meer gedupeerden zijn, maar dat niet iedereen het bij de politie meldt of aangifte doet.

Vanwege de aanhoudende vernielingen stuurden buurtbewoners vorig jaar een brief aan de burgemeester, waarin ze hun zorgen en frustraties uitten. Sindsdien deed de politie uitvoerig onderzoek naar de vernielingen.

Eerdere aanhouding

Met de aanhouding van een 76-jarige Amstelvener leek dat onderzoek in de zomer van vorig jaar z'n vruchten af te werpen, maar uiteindelijk moest de politie hem vanwege gebrek aan bewijs laten gaan.

De wijk gaat volgens de politie al ruim tien jaar gebukt onder het vandalisme. Hoewel de auto's willekeurig lijken te worden gekozen, hebben sommige eigenaren hun auto al meer dan eens moeten laten herstellen.

Diepe frustratie

"Het is weliswaar geen high impact crime", zegt wijkagent Eric Vet, "maar je kunt je voorstellen dat het als eigenaar tot diepe frustratie en ergernis leidt als je auto in sommige gevallen zelfs tot vijf keer toe opzettelijk wordt beschadigd. Omdat dit meerdere inwoners in mijn wijk is overkomen, hebben we hier als politie op ingezet. Dit moet stoppen."

De vrouw moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.