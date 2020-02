Obdam en Hensbroek klaar voor voetbalwedstrijd van het jaar

Het is altijd weer een spektakel, en dan vooral naast het veld. Traditie is dat de thuisspelende ploeg voor sfeeracties zorgt. Spandoeken, vuurwerk, het kan niet gek genoeg. Nu is het de beurt aan Apollo'68, waar supportersvereniging De Twaalfde Man al maanden bezig is met de voorbereiding. "We hebben spandoeken, grote vlaggen. Een mooie openingstune om de boel op te zwepen. Voor de rest, kom zondag kijken", legt supporter Björn Zwagerman uit.

Ook voor de spelers zijn dit dé wedstrijden van het jaar, legt aanvoerder Rens Kramer van Victoria O uit. "Zodra het speelschema bekend is kijk je als eerste wanneer je uit en thuis tegen Apollo moet spelen. Dat zijn de wedstrijden waar het om gaat". Mees Bakker van concurrent Apollo'68 vult aan: "Je kent ook veel mensen in Obdam. Dus als je deze wedstrijd verliest blijf je dat het hele jaar horen."

Victoria O favoriet

Eerder dit seizoen in Obdam werd het 2-0 voor Victoria O. Maar bij die club laten ze ook nu niets aan het toeval over. Omdat de wedstrijd op echt gras wordt gespeeld, wordt de laatste training ook afgewerkt op die ondergrond. Victoria O. is ook op papier favoriet. Want waar zij vierde staan, vinden we Apollo'68 pas terug op de tiende plek. Maar Victoria O-trainer Kees Koeman waarschuwt voor onderschatting: "Het wordt geen appeltje-eitje. In voorgaande seizoenen waren het moeizame wedstrijden". Al zegt zijn aanvoerder lachend: "Ik weet niet wanneer we voor het laatst hebben verloren."



Toch zijn ze in Hensbroek vol vertrouwen. "De drie punten die we om kwart voor vier bij kunnen schrijven, die vind ik het leukste", vertelt Apollo'68-trainer Mark Pauli. En daar is zijn speler Mees Bakker het mee eens: "We gaan voor niks anders dan de overwinning. En daarna moeten we de derde helft ook winnen natuurlijk."



De wedstrijd begint zondag om 14.00 uur en wordt om 12.30 voorafgegaan door een wedstrijd tussen oud-spelers van Apollo'68 en Victoria O.