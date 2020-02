21-jarige militair aangehouden na aanbieden vals geld in kazerne Den Helder

DEN HELDER - Een 21-jarige militair uit Wierden is gisteren aangehouden op een kazerne in Den Helder voor het aanbieden van vals geld en overtreding van de Opiumwet.

De militair bood in de horecagelegenheid van een kazerne vals geld aan. In het onderzoek dat daarop volgde, bleek dat hij in het bezit was van nog meer valse biljetten. Om hoe veel het precies gaat, is niet duidelijk.

Bij de doorzoeking van het slaapverblijf en de auto van de militair werden door de marechaussee daarnaast nog meer valse biljetten en verschillende soorten soft- en harddrugs aangetroffen.

De man is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek door de Koninklijke Marechaussee in Den Helder.