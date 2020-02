Lief: Hoornse peuters brengen beterschapskaarten naar het Dijklander

HOORN - "Als je ziek bent, dan krijg je een beterschapskaart". Met die gedachte zijn de peuters van het Hoornse kinderdagverblijf SKH Miamondo aan de slag gegaan om zelf beterschapskaarten te maken voor patiënten in het Dijklander Ziekenhuis. Gisteren gingen de peuters langs om alle kaarten af te geven bij de receptie van het ziekenhuis .

"De kinderen zijn hier de afgelopen twee weken mee bezig geweest", vertelt Sanne Endstra van de kinderopvang. "Ze hebben als thema 'bij de dokter', waarbij ze onder andere vanuit boekjes veel informatie krijgen over het ziekenhuis."

In de boekjes werd ook verteld dat mensen die ziek zijn een kaartje krijgen, en zich daardoor al beter gaan voelen. Dus ontstond het idee bij SKH Miamondo om zelf beterschapskaarten in elkaar te gaan zetten. In totaal werden er meer dan 30 kaarten gemaakt.

Heel enthousiaste reacties

"Alle peuters vanaf twee jaar die 's middags wakker waren zijn meegegaan naar het Dijklander", aldus Sanne. "In een bakfiets en met een grote envelop op zak zijn ze naar het Dijklander gegaan. Dit ziekenhuis ligt dicht bij de locatie van SKH Miamondo."

Bij de receptie van het Hoornse ziekenhuis werd heel enthousiast gereageerd op de komst van de kinderen. De actie om kaarten te brengen was immers niet van tevoren aangekondigd.

"De kaarten worden nu verdeeld onder patiënten die zelf geen kaarten van vrienden of familie hebben ontvangen", zegt Sanne. "Zo bestrijden we met onze actie ook een beetje de eenzaamheid onder mensen."