Boksicoon ome Jan overleden: "Hij was een vader voor veel jongeren"

De stad is sinds dit weekend een icoon uit de vechtsport armer. Jan van der Vathorst, beter bekend als 'ome Jan', was samen met zijn vrouw Hennie jarenlang een begrip in de kickbokswereld. In zijn gym in de Kolenkitbuurt werd er keihard gesport en brachten hij en zijn vrouw vele verschillende culturen bij elkaar. Afgelopen zondag overleed ome Jan op 85-jarige leeftijd in zijn slaap.

AT5

Ruim dertig jaar, runde ome Jan met tante Hennie de gym in West. Het duo had een grote rol in het samenbrengen van vele jongeren. "Het maakte Jan en Hennie nooit uit waar je vandaan kwam", vertelt zoon Rik van der Vathorst, die ook bij zijn ouders sportte en kickbokskampioen werd. Het belangrijkste vond het stel de saamhorigheid, "dat we het eigenlijk altijd met z'n allen allemaal doen", zei ome Jan in de jaren 90 in een reportage over hun sportschool. "We hadden alle nationaliteiten, maar als het moest waren we gewoon één. Alleen Bertje Kops zijn sportschool komt in de buurt, ook zo'n familieschool", zegt zoon Rik. "Mijn moeder ging over de bar, mijn vader over het trainen en een andere jongen, Mario, was er voor de reparaties."

AT5

Ome Jan was voor velen een vaderfiguur en zijn overlijden maakt daarom veel los bij zijn oude pupillen. Zo ook voor Nordin Bensellam, die in 2016 de gym overnam van ome Jan en tante Hennie. "Ik leerde hem kennen toen ik 14 jaar oud was", vertelt de eigenaar van de sporschool. "Hij was als een tweede vader voor mij."

Quote "Je kon alle kanten met ze op, maar je moest ze geen Haarlemmerdijkies flikken." RIK VAN DER VATHORST, ZOON VAN 'OME' JAN EN 'TANTE' HENNIE

Zoon Rik weet zich nog goed dat een van de leden geen geld had voor de contributie, maar even later wel bij een snackbar stond te gokken. "Toen Jan en Hennie dat doorhadden stormde Hennie de snackbar binnen en zei ze: 'Ik krijg nog geld van jou'", schatert Rik van het lachen. "Je kon alle kanten op met ze, maar je moest geen Haarlemmerdijkies flikken."

AT5

De broer van Nordin, jongerenwerker Said Bensellam (Amsterdammer van het jaar in 2006) was vroeger ook veel te vinden in de gym van ome Jan.

Quote "Hij zei alles tegen je. Dat moest je accepteren en dan kon je er een les uittrekken." SAID BENSELLAM, EX-PUPIL VAN OME JAN

"Ik denk dat ome Jan een vader is geweest voor veel jongens. Alles wat 'op zijn lippen kwam'", zei hij. Dat moest je accepteren en dan kon je er een les uittrekken. Hij was eerlijk en oprecht en ging je breken op een positieve manier. Dit deed hij zodat je later alles uit je leven kon halen.' Maandag wordt Jan van der Vathorst gecremeerd op herdenkingspark Westgaarde.