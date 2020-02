Aanhoudingen bij vechtpartij tussen buschauffeurs en jongeren in Uithoorn

UITHOORN - Buschauffeurs en jongeren zijn woensdagmiddag bij busstation Uithoorn met elkaar op de vuist gegaan. Bij een grote vechtpartij is er ingeslagen en geschopt op een chauffeur, die vermoedelijk een ouder echtpaar wilde helpen dat door de jongeren werd belaagd. Er zijn drie personen aangehouden, bevestigt de politie aan NH Nieuws. De politie wil verder nog niets kwijt over of dit chauffeurs of jongeren zijn.

De buschauffeur raakte hierbij gewond. Dit laat een woordvoerder van Connexxion - de maatschappij waar de man voor werkt - weten aan NH Nieuws.

Er zijn video's opgedoken van het incident. Op de chaotische beelden is te zien hoe tientallen jongeren schreeuwend rondom een vechtpartij bij het busstation staan en een aantal van hen ook geweld gebruikt. Eén van de buschauffeurs (met een zwarte jas met geel/groen vlak) wordt, terwijl hij tegen de muur staat, geslagen door een jongen.

Stompen en trappen

Even later ligt die chauffeur op de grond met een jongere. Je hoort ook geschreeuw: "Kanker op joh." Vervolgens bemoeien anderen zich ermee. De chauffeur krijgt opnieuw rake stompen. Daarna rolt de chauffeur met een meisje over de grond en trapt iemand hard tegen het hoofd en de rug van de busmedewerker. In de video zie je andere chauffeurs jongeren wegtrekken bij hun collega.

Wat er precies aan vooraf is gegaan is niet duidelijk. Connexxion-woordvoerder Rick de Vries: "Mijn medewerker wilde een ouder echtpaar helpen, maar waarmee precies is bij ons niet bekend. Dit mondde uit in een vechtpartij tussen de busbestuurder en een groep jongeren."

Twee collega-buschauffeurs verklaren vandaag aan NH Nieuws dat er richting hen is gecommuniceerd dat 'jongens fietsen omver aan het gooien waren en een oudere man en vrouw daar wat van zeiden. De jongelui begonnen de man te duwen, waarna de chauffeur tussenbeide kwam'. Ze zijn geschokt: "Er is zoveel geweld in Uithoorn. Elke week wordt er wel een bushokje kapotgeslagen", aldus één van de mannen, die beiden anoniem willen blijven.

De politie laat weten de zaak in onderzoek te hebben. "We proberen op dit moment om een ieders rol duidelijk te krijgen. Dat betekent dat we zo veel mogelijk betrokkenen en getuigen aan het horen zijn en dat er beelden (de filmpjes, red.) worden uitgekeken."

Vaker geweld

De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht en daar bleek hij geen ernstige verwondingen of botbreuken aan de vechtpartij over te hebben gehouden. De man zou volgens zijn werkgever aangifte hebben gedaan, maar de politie kon dit nog niet bevestigen.

De Vries van Connexxion laat weten dat hun medewerkers van service en veiligheid de komende tijd extra vaak aanwezig zullen zijn. "Er gebeuren vaker incidenten in Uithoorn." Daarmee doelt hij op gestichtte branden, vernielingen en geweld jegens hulpverleners tijdens de afgelopen jaarwisseling. "Dit baart ons zorgen", aldus De Vries.