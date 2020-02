Niels stuit met metaaldetector op 3.000 jaar oude speerpunt in Hilversumse bossen

HILVERSUM - Het wordt door Gooise archeologen de 'vondst van het jaar' genoemd: een 3.000 jaar oude bronzen speerpunt. De prehistorische vondst werd onlangs in de bossen rond Hilversum gevonden door Niels Kampert met zijn metaaldetector.

De speerpunt werd afgelopen herfst al opgegraven door Niels. Zelf noemt hij het 'een droomvondst'. Het zoeken met een metaaldetector doet hij als hobby, iets van grote waarde heeft hij nog nooit echt gevonden. "Wel spulletjes met een verhaal. Denk aan muntjes of knopen. Maar vorig jaar herfst, ik was voor het eerst sinds lange tijd weer eens op pad, toen was het al direct bingo. Tot mijn stomme verbazing een gave bronzen speerpunt, vlak onder het oppervlak."