Nabestaanden herdenken doodgeschoten Beverwijker Burak (29) in centrum Haarlem

HAARLEM - Familie en vrienden hebben op de Gedempte Voldersgracht in Haarlem de 29-jarige Burak Arslan herdacht. De Beverwijker werd daar ruim twee weken geleden 's avonds neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De familieleden en vrienden verzamelen zich vanavond voor de Jopenkerk en lopen met kaarsjes in de hand richting de herdenkingsplek. Voorop Burak zijn moeder en dochter. Nadat alle kaarsen zijn neergezet, wordt er twee minuten stilte gehouden. Het is een groot contrast met het rumoer van het uitgaanspubliek wat zich in en rond de Jopenkerk bevindt. Een enkele passant vraagt wie er herdacht wordt en schrikt als hij hoort van de schietpartij en de jonge leeftijd van de Beverwijker.

Onderzoek

Wat er die 22 januari rond negen uur nu precies gebeurd is aan de Gedempte Voldersgracht en waarom Arslan daar was, wordt nog onderzocht door de politie. Een paar uur na het schietincident is een 21-jarige Haarlemmer opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Later is ook nog een 25-jarige Haarlemmer gearresteerd.

Wijk aan Zee

Arslan bracht een groot deel van zijn leven door in de IJmond. Hij runde onder meer snackbar Onder den Toren in Wijk aan Zee. Ook daar werden de afgelopen dagen bloemen neergelegd.

Na ongeveer twintig minuten is de herdenking in Haarlem afgelopen. Het verdriet is te groot om met de pers te praten over wat er gebeurd is, legt een familielid uit. Het is te vers, ze kunnen het nog nauwelijks bevatten dat hun vader, broer, zoon of vriend er ineens niet meer is.

De mevrouw uit Schalkwijk neemt nog even het woord en wenst de familie veel sterkte. Mensen zoeken steun bij elkaar en keren weer huiswaarts. Foto's, bloemen en kaarten worden door de nabestaanden meegenomen en zullen bij het graf van de Beverwijker worden geplaatst.