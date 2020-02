Mysterie rond leeggeroofde wensput in Haarlem: "Er is geen spoor van braak"

De gemeentelijke wensput is een initiatief van de Arnhemse kunstenaar Eef Veldkamp en zijn Haarlemse collega Hans Bossmann, en bedoeld om geld in te zamelen dat kan worden gebruikt om de wens van een Haarlemmer te vervullen. Gisteren ontdekte Bossman echter dat er minder geld in de put lag dan bij z'n laatste bezoek. Conclusie: iemand heeft een deel van het geld eruitgehaald, maar wie?

"In de Trevi-fontein in Rome wordt dagelijks 3.000 euro gedonderd"

Het gaat om hooguit enkele tientjes, dus niets vergeleken bij het bedrag dat dagelijks in de Romeinse Trevi-fonteinen wordt gegooid. Uitgerekend die fontein was voor Eef en Hans een belangrijke inspiratiebron. "Daar wordt dagelijks 3.000 euro ingedonderd en al dat geld wordt gedoneerd aan de voedselbank en een partij die opkomt voor aidspatiënten. Dat wil ik ook in Haarlem. Ik hoop dat iemand met dat geld straks een wens in vervulling kan laten gaan."

Asbak

Hoeveel geld er de afgelopen tijd exact in de put is gegooid, weet de kunstenaar niet. Veel voorbijgangers realiseren zich niet dat het een wensput is, waar geld in gegooid kan worden. Zo denken veel scholieren van het Stedelijk gymnasium dat het een asbak is. Ook een toegesnelde docent weet niet beter dan dat het 'kunstwerk' voor peuken is.

Spaarpot gemeente

Een Haarlems raadslid dacht dat het een makkelijke manier van de gemeente was om geld te verdienen, 'maar', zo zegt Eef stellig 'dat is zeker niet het geval'.

Hij twijfelt of hij wil vertellen hoe de put is ingegraven. “We hebben ’s nachts gewoon een gat gegraven, stuitten eerst nog op een internetkabel, deden daarna een tweede poging, die wel lukte en hebben het ding ingegraven."

De gemeente was dus niet op de hoogte van de actie, maar is dat inmiddels wel. Zowel gemeente als kunstenaar zoeken nu samen naar hoe ze dit project verder kunnen uitbreiden.

Wroeging

Hoe de dief de put heeft opengekregen, blijft een mysterie. Het deksel zit namelijk stevig vastgeschroefd, maar de dief is er toch in geslaagd 'm eraf te krijgen. Eef hoopt dat de dief wroeging krijgt. "Ik hoop dat de dief zich meldt, en zo niet, dat hij dat in ieder geval zijn eigen wens in vervulling laat gaan."