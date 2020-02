Half miljoen voor nieuw Molenmuseum op Zaanse Schans

Het Molenmuseum komt in een oude villa aan het einde van Zaanse Schans. Momenteel wordt er volop aan de bouw gewerkt. Vandaag is de vloer gestort. Het wordt volgens Van Steenbergen echter een hele klus om het voor 18 juni af te krijgen. "We werken met man en macht om de zaken op orde te krijgen."

Rijkdom laten zien

Het museum zal een aanvulling zijn op de acht iconische molens op de Zaanse Schans die er nu al staan. "Ooit waren hier in de Zaanstreek meer dan 700 molens. Het was het eerste industriële gebied van Europa, misschien wel van de hele wereld. We willen de rijkdom laten zien maar ook het harde leven van het werken in die molens", vertelt Van Steenbergen.

Het nieuwe museum biedt ook ruimte voor educatie en horeca. Vanaf de eerste verdieping is er straks een prachtig panorama op de molens van de Zaanse Schans. "Het wordt een groot succes", voorspelt Van Steenbergen.